Движение МАЗов с солдатами, эшелон с техникой и новые ракеты: какую военную активность зафиксировали в Беларуси

Об этом сообщил "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что 12 августа в 23:00 в Витебске, в направлении пр-т. Победы – ул. Авиационная, были замечены два МАЗа с личным составом ВС РБ.

В 01:05 в микрорайоне Уручье Минска местные слышали очередь автомата, а к утру по трассе Р53, Жодино (Минская область) – Минск, двигались три тентовых МАЗа.

Днем колонну вооруженных сил Беларуси заметили на трассе М1. Среди техники были 5 тентовых МАЗов, 6 тентовых "уралов", УАЗ 2203, водовоз с полевой кухней, 7 "уралов" (кунги).

Они ехали в направлении г. Борисов (Минская область) – Минск. Эту же колонну заметили впоследствии на трассе М2 (Колодищи Минского района).

На железнодорожной станции Орша-Центральная стоял эшелон из 20 единиц техники ВС РБ: кунги, МАЗы, "уралы", РЛС, командные пункты, бензовозы.

13 августа Павел Латушко, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, убежден, что беларусские вооруженные силы недостаточно мотивированы и боеспособны , чтобы нанести урон и ущерб ВСУ.

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