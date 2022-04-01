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Движение газопровода Ямал-Европа возобновилось в восточном направлении

1 апреля, 2022 пятница
13:11
Мир

Российский газ возобновил движение по газопроводу Ямал-Европа в восточном направлении из Германии в Польшу

Об этом сообщает Reuters .

Российский газопровод Ямал-Европа возобновил поставки газа из Германии в Польшу. Отмечается, что потоки через другие основные российские маршруты газоснабжения остаются стабильными, несмотря на обещание президента Владимира Путина прекратить поступления, если клиенты не платят в рублях .

Как показали данные оператора газопровода Gascade, физические выходные потоки на пункте учета Mallnow на границе с Германией составляли 2691220 кВт/ч. 29 апреля, до того как потоки перестали двигаться на восток, этот показатель был несколько выше, чем 1 451 155 кВт/ч.

Издание со ссылкой на российские СМИ отмечает, что "Газпром" забронировал на пятницу, 1 апреля, мощности для транзита газа в западном направлении по газопроводу "Ямал-Европа". Фактические потоки не гарантируются, поскольку "Газпром" не всегда использует забронированные мощности.

Поток в Германию из-за газопровода "Северный поток-1" через Балтийское море был стабильным на уровне 73 312 095 кВт/ч в пятницу утром.

По данным словацкого оператора TSO Eustream, количество заявок на потоки в Словакию из Украины через пограничный пункт Велке-Капусаны возросло до самого высокого уровня с 30 ноября и составило 996 305 МВт-ч в сутки 1 апреля, что чуть выше предыдущего дня.

30 марта Reuters сообщало, что транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа остановился .

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Экономика
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