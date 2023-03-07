Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Стоит отметить, что мы писали запросы не ко всем партиям, а только к тем, которые являются парламентскими, или к тем, кто имеет топ-10 по количеству местных депутатов. То есть мы расскажем о крупнейших партиях и тех, которые представлены в нашем парламенте. Среди них некоторые не ответили на наши письма, а некоторые не имеют действительной почты. Мы оперируем теми данными, которые получили от партий. Также в методологию исследования не вошли маленькие партии", - отметила парламентская аналитика движения "Чесно".

Виктория Олийнык отметила, что по рейтингу есть данные семи партий, то есть топ партий по процентному соотношению и количественный топ партий.

"По процентному соотношению первое место занимает партия "Свобода", что не удивительно, потому что у них свой легион и не первый год на фронте. Следующая партия "Голос" – 21%, но они нам не предоставили подробные данные, потому что мы спрашивали отдельно о вооруженных силах, отдельно о добровольцах территориальных формирований. Далее по рейтингу следует партия "Пропозиция" с 17%. Следующие партии, имеющие наибольшее количество местных депутатов, это "Европейская Солидарность", в которой на службе находятся 16,5%, и " Слуга Народа" – 14,4%. В этих двух партиях большое количество людей, например, в "Европейской Солидарности" около 400 депутатов, многие из них на фронте, также в партии есть погибшие, что важно отметить, потому что депутаты воюют в реально боевых обстоятельствах и несут потери. Далее идет партия "Удар" и замыкает наш рейтинг партия "Батькивщина" с 11,5% депутатов", - рассказала Олийнык.