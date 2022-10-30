Движение 218 судов, участвующих в "Зерновой инициативе", фактически заблокировано, - Министерство инфраструктуры Украины
В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешения от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов заблокированы на своих текущих позициях
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в facebook.
Из них: 95 загруженных судов, уже вышли из украинских портов и ожидают инспекции для отправки к конечному потребителю; 101 судно ожидает инспекции на вход в украинские порты; 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.
Сообщается также, что украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БпЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в Инициативе.
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Вместе с тем министерство заметило, что фактическая блокада "зернового коридора" со стороны РФ началась еще в сентябре.
"Это проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди у 176 судов с 2,1 млн агропродукции на борту. Таким образом, становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире", - говорится в сообщении.
- Напомним, российская сторона в субботу, 29 октября, объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.
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