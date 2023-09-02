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OPINION

Движ с Коломойским имеет несколько целей

2 сентября, 2023 суббота
13:33
Мнение Богдан Буткевич

Зеленский решил повторить то, что когда-то проделал Путин с Березовским

1. Опередить НАБУ и показать для США видимость борьбы с коррупцией. А на самом деле – не допустить его реального ареста или выдачи в Америку. Плюс Зеленский едет в США вскоре – нужен хороший инфофон.

2. Прижучить самого ИгорьВалерьича и показать всем я*ця. Типа – видите, мы даже своего когда-то патрона мочим. А от вас и мокрого места не останется.

3. Показать своим симпатикам и электорату, что власть хороша, и перебить зловонный шлейф от последних коррупционных скандалов. Которые начинают бить по рейтингу солнцеликого Зе.

Потому Зеленский решил повторить то, что когда-то сделал Путин с Березовским. Который его так же во многом породил.

4. Ходят упорные слухи, что проблемы в отношениях с Израилем у нас еще и потому, что наша сторона настаивает на предоставлении Тель-Авивом гарантий безопасности для определенных граждан Украины и Израиля. Грубо говоря – чтобы определенные люди, которые бегут в Израиль, потом не были выданы США. И вроде бы Израиль отказывается от таких гарантий. А вытеснить этих граждан из Украины ОП очень хочет. Почему и устраивает вот такие вот шоу с подозрениями.

Даже не представляю, что же это за граждане такие.

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Об авторе. Богдан Буткевич, журналист

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Криминал
Израиль
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
НАБУ
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