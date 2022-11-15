"Двигаемся к границам 1991 года": В Офисе президента отреагировали на бред Лаврова на саммите G20
В Офисе президента, комментируя выступление главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20, заявили, что мир может быть только на условиях Украины
Об этом Telegram написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Некоторые неудачники слишком болезненно реагируют на единственно возможный сценарий в реальном мире. Этот сценарий - украинская формула мира. Иначе не будет. Мир будет только украинским. Поэтому мы двигаемся вперед, к границам 1991 года", - заявил Ермак.
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам саммита G20 назвал условия для прекращения войны в Украине. При этом он заявил о невозможности "Минска-3".
- Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на саммите посетовал , что Зеленский якобы не слушает советов Запада по переговорам с РФ.
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