Об этом Telegram написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Некоторые неудачники слишком болезненно реагируют на единственно возможный сценарий в реальном мире. Этот сценарий - украинская формула мира. Иначе не будет. Мир будет только украинским. Поэтому мы двигаемся вперед, к границам 1991 года", - заявил Ермак.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам саммита G20 назвал условия для прекращения войны в Украине. При этом он заявил о невозможности "Минска-3".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на саммите посетовал , что Зеленский якобы не слушает советов Запада по переговорам с РФ.

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