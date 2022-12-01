"Двигаемся к этому": В ООН заявили о возможности заключения соглашения об экспорте российского аммиака через Одессу
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что вскоре может быть достигнута договоренность об экспорте российского аммиака по трубопроводу, ведущему в Одессу
Об этом сообщает Reuters .
"Мы очень близки, мы двигаемся к этому на неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это очень важно. Почти важнее экспорта зерна", - сказал Гриффитс.
Он убежден, что через год могут возникнуть проблемы с продовольствием, если не возобновится экспорт удобрений.
По словам заместителя генсека ООН, возобновить экспорт аммиака можно в течение 1-2 недель.
"Эксплуатация этого аммиакопровода из России через Украину... хорошо понятна, это несложно, его можно запустить в течение недели-двух", - сказал Гриффитс.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал снять препятствия для экспорта удобрений из Российской Федерации.
- В ноябре президент Владимир Зеленский говорил , что Украина может согласиться на транзит российского аммиака, на котором настаивает РФ только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех".
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