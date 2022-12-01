Об этом сообщает Reuters .

"Мы очень близки, мы двигаемся к этому на неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это очень важно. Почти важнее экспорта зерна", - сказал Гриффитс.

Он убежден, что через год могут возникнуть проблемы с продовольствием, если не возобновится экспорт удобрений.

По словам заместителя генсека ООН, возобновить экспорт аммиака можно в течение 1-2 недель.

"Эксплуатация этого аммиакопровода из России через Украину... хорошо понятна, это несложно, его можно запустить в течение недели-двух", - сказал Гриффитс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал снять препятствия для экспорта удобрений из Российской Федерации.

В ноябре президент Владимир Зеленский говорил , что Украина может согласиться на транзит российского аммиака, на котором настаивает РФ только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех".

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