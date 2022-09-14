Двести уголовных дел за военные преступления на деоккупированных территориях - это только начало, - советник главы МВД Денисенко
Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на деоккупированных территориях Украины зафиксировано более 200 уголовных дел за преступления россиян против гражданского населения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"О количестве пыточных на деоккупированных территориях говорить пока рано. Однако в каждом крупном освобожденном населенном пункте были подвалы, где оккупанты пытали наших людей. То есть мы можем констатировать, что главными преступлениями российской армии являются убийства, пытки и издевательства над гражданским населением Украины", – объяснил Денисенко.
Советник главы МВД подчеркнул, что полиция и другие силовые органы продолжают фиксировать военные преступления россиян против гражданского населения.
"К сожалению, количество преступлений, которые мы фиксируем на деоккупированных территориях, будет только увеличиваться. Сейчас на этих территориях работает полиция и другие силовые органы. Местные жители уже начали рассказывать о тех преступлениях, которые совершала российская армия на деоккупированных территориях. Поэтому, к сожалению, двести уголовных дел по преступлениям россиян только начало", - добавил он.
- 13 сентября руководитель следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что россияне устраивали пыточную в Балаклее.
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