Двести сорок восьмой...
Вспомнился Сергей Гайдуцкий. Вероятно, он теперь будет вспоминаться мне часто. На школьной фотографии, которую нашел в старом альбоме, они все еще такие дети... Были детьми, для меня детьми и останутся. Вечная память герою!
Еще со вчера не могу прийти в себя от трагической вести о гибели на Херсонщине сына одноклассника Сергея Гайдуцкого. Я едва знал его, да и лет с тех пор, как они окончили школу, уже прошло немало. Был тихим невзрачным мальчиком, скромным и совестливым. На фронте из таких чаще всего и выходят настоящие герои... Грустно, что говорить... А утром еще и на четыре часа пропал свет. Правда, выручил вайбер и заряда батареи хватило на целую пару онлайн. Потом, ожидая появления света, слушал радио, благо обитаю в доме, где еще присутствует проводное радиовещание. Невольно врезалась фраза дикторши: "...за сутки ликвидировано четыреста восемьдесят оккупантов, всего с начала широкомасштабного вторжения — шестьдесят девять тысяч семьсот...".
Чего же они сюда полезли?.. Ради чего и зачем?.. Теперь их место в сырой земле... Как там? Кто с мечом к нам придет... Такое и возмездие. Хотя Сергея это все равно не вернет
- Мало... Мало, курва! При одном Сергее Гайдуцком и то мало!
Вообще-то я не кровожадный, но в этот момент из меня вырвалось именно это. Чего же они сюда полезли?.. Ради чего и зачем?.. Теперь их место в сырой земле... Как там? Кто с мечом к нам придет... Такое и возмездие. Хотя Сергея это все равно не вернет.
А под вечер, когда появилось электричество, уже в теленовостях прошло, что наши за прошедший день продвинулись еще дальше на Луганщине и перекрыли трассу Сватово — Кременная... Комментаторы снова начали толкнуть воду в ступе, обсуждая выступление этого их главного утирка на сборище оборотней на Валдае. Хотя, что там обсуждать этот бред? Разве что для подтверждения диагноза маниакальной шизофрении с признаками депрессивного психоза. Утирок до сих пор считает, что нас создал австрийский генштаб в сговоре с Лениным. Такое не лечится. Но хорошие новости пришли позже — и на этот раз из Херсона, где снова загорелось, где-то рядом с оккупационной администрацией.
И снова вспомнился Сергей Гайдуцкий. Вероятно, он теперь будет вспоминаться мне часто. На школьной фотографии, которую нашел в старом альбоме, они все еще такие дети... Были детьми, для меня детьми и останутся. Вечная память герою!
г. Тернополь
Специально для Эспрессо.
Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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