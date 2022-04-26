Двери НАТО для Украины открыты, но разговоры об этом преждевременны, - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что двери НАТО для Украины будут открыты
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его брифинг после встречи на авиабазе Рамштайн.
По его словам, главная задача – добиться окончания войны в Украине.
"НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей, я верю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет снова подаваться на вступление в НАТО. Но пока об этом говорить преждевременно, и спекуляции на этом вопросе не принесут пользы", - уточнил Остин.
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