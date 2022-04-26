Двери НАТО для Украины открыты, но разговоры об этом преждевременны, - глава Пентагона

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его брифинг после встречи на авиабазе Рамштайн.

По его словам, главная задача – добиться окончания войны в Украине.

"НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей, я верю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет снова подаваться на вступление в НАТО. Но пока об этом говорить преждевременно, и спекуляции на этом вопросе не принесут пользы", - уточнил Остин.