"Двери будут открыты": премьер Польши Моравецкий о возможном наплыве беженцев из Украины

Об этом сказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает LB.ua.



"Пока мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное", - сообщил он.



Премьер-министр Польши добавил, что верит, что Россия опомнится и не начнет в Европе новую войну.



"Но если окажется иначе, дверь в Польшу будет открыта", - заверил Матеуш Моравецкий.

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