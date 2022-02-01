"Двери будут открыты": премьер Польши Моравецкий о возможном наплыве беженцев из Украины
Польша не рассматривает возможный наплыв украинских беженцев как угрозу и окажет им помощь
Об этом сказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает LB.ua.
"Пока мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное", - сообщил он.
Премьер-министр Польши добавил, что верит, что Россия опомнится и не начнет в Европе новую войну.
"Но если окажется иначе, дверь в Польшу будет открыта", - заверил Матеуш Моравецкий.
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