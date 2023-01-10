Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой игре турнира Grand Slam в Мельбурне Екатерина Завацкая, занимающая в мировом рейтинге 309 место, победила Еву Веддер (221) из Нидерландов - 6:2, 6:3.

Во втором круге отбора украинка сыграет против россиянки Эрики Андреевой, выступающей на Australian Open в нейтральном статусе.

Другая украинка – Дарья Снигур (148) обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (167) – 6:3, 6:7, 6:4. Во втором раунде квалификации украинка встретится с Брендой Фругвиртовой (135) из Чехии.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

10 января

Квалификация. 1-й раунд

Женщины

Екатерина Завацкая (Украина) – Ева Веддер (Нидерланды) – 6:2, 6:3

Дарья Снигир (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – 6:3, 6:7, 6:4

9 января украинцы Леся Цуренко и Алексей Крутых вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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