Две украинские теннисистки победили на старте Australian Open
Украинки Екатерина Завацкая и Дарья Снегирь победили в первом круге квалификации открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой игре турнира Grand Slam в Мельбурне Екатерина Завацкая, занимающая в мировом рейтинге 309 место, победила Еву Веддер (221) из Нидерландов - 6:2, 6:3.
Во втором круге отбора украинка сыграет против россиянки Эрики Андреевой, выступающей на Australian Open в нейтральном статусе.
Другая украинка – Дарья Снигур (148) обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (167) – 6:3, 6:7, 6:4. Во втором раунде квалификации украинка встретится с Брендой Фругвиртовой (135) из Чехии.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
10 января
Квалификация. 1-й раунд
Женщины
Екатерина Завацкая (Украина) – Ева Веддер (Нидерланды) – 6:2, 6:3
Дарья Снигир (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – 6:3, 6:7, 6:4
- 9 января украинцы Леся Цуренко и Алексей Крутых вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.
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