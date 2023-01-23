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Две украинские памятные монеты стали лучшими в международном конкурсе

23 января, 2023 понедельник
21:18
Общество

В международном конкурсе "Монета года" две украинские памятные монеты вошли в топ-10 и одержали победу в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года"

Об этом сообщает Нацбанк Украины .

Международные эксперты определяли победителей среди почти 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году. В список 100 лучших монет попали 7 украинских памятных монет.

Самой художественной в мире признали монету номиналом 5 гривен "К 30-летию независимости Украины". Она посвящена принятию Верховной Радой 24 августа 1991 года Акта провозглашения Независимости Украины. Автором эскиза этой монеты стал известный украинский художник Олег Шупляк, скульптор монеты – Владимир Атаманчук, программное моделирование осуществил Юрий Лукьянов.

В номинации "Лучшая монета о современном событии" победила серебряная монета номиналом 10 гривен "25 лет Конституции Украины".

Автором эскиза этой монеты является киевский художник Владислав Яровой, программное моделирование осуществил Юрий Лукьянов.

"Украинские монеты рассказывают миру о нашем свободном независимом государстве, право на существование и территориальную целостность которого сейчас мы отстаиваем на поле боя. Мы благодарны международным экспертам за внимание к Украине и высокую оценку наших памятных монет, это очень ценно для нас. Гордимся этой победой и благодарим художников, которые помогают нам создавать монетные произведения искусства – с выразительным, самобытным дизайном и уникальной национальной тематикой", – сказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Это не первый раз, когда украинские памятные монеты одерживают победу в этом конкурсе - в номинации "Самая вдохновляющая монета" в 2021 году победу одержала памятная монета из нейзильбера "Передовая"; в 2001 году – серебряная памятная монета "Рождество Христово".

Отмечается, что международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся в 40-й раз.

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