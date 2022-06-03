Две украинские короткометражки отобрали на фестиваль Palm Springs ShortFest

Об этом сообщили в ГосКино Украины.

Оба фильма производства кинопродакшена ForeFilms созданы при поддержке Госкино.

Международный фестиваль короткометражных фильмов в Палм-Спрингс (The Palm Springs International ShortFest) – один из самых больших кинофестивалей короткометражного кино в мире, в рамках которого демонстрируются фильмы разных жанров. Победители фестиваля автоматически номинируются на "Оскар" и BAFTA Awarads.

Короткометражный фильм Анны Яценко "Оператор Виктория" рассказывает об операторке колл-центра Службы психологической поддержки, которая переживает сложные токсические взаимоотношения с наркозависимым мужчиной.

"Когда я задумывала этот фильм, я и сама находилась в жизненном кризисе, как говорится. Многие режиссеры создают кино как проработку своего жизненного опыта. Уже работая над фильмом с командой, я узнала, что я не одна "заблудилась" и ищу выхода из кризиса. А теперь уже и зрители могут получить этот психотерапевтический опыт и ответы, или придут к вопросам в собственной жизни", - рассказала режиссер.

Фильм "Джордан'96" – дебют режиссера Екатерины Лесик. Лента основана на реальной истории, случившейся с родителями автора накануне ее рождения. Действие фильма разворачивается в середине 90-х в провинциальном городке. 18-летний Андрей помогает в поисках пропавшего друга-одноклассника Жени, отец которого – местный криминальный авторитет. Он не отпустит Андрея, пока не узнает правду.

"Я очень рада, что имена украинских режиссеров продолжают звучать в мире, а украинские фильмы – жить свою жизнь на больших международных экранах. Сейчас как никогда важно, чтобы иностранный зритель слышал и видел нас", - сказала Екатерина Лесик.

29 мая определились победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главной награды Каннского кинофестиваля – "Золотой пальмовой ветви" – стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

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