Две украинские короткометражки отобрали на фестиваль Palm Springs ShortFest
Ленты "Джордан 96" и "Оператор Виктория" номинированы на один из крупнейших кинофестивалей короткого метра Palm Springs ShortFest, который проходит в Калифорнии
Об этом сообщили в ГосКино Украины.
Оба фильма производства кинопродакшена ForeFilms созданы при поддержке Госкино.
Международный фестиваль короткометражных фильмов в Палм-Спрингс (The Palm Springs International ShortFest) – один из самых больших кинофестивалей короткометражного кино в мире, в рамках которого демонстрируются фильмы разных жанров. Победители фестиваля автоматически номинируются на "Оскар" и BAFTA Awarads.
Короткометражный фильм Анны Яценко "Оператор Виктория" рассказывает об операторке колл-центра Службы психологической поддержки, которая переживает сложные токсические взаимоотношения с наркозависимым мужчиной.
"Когда я задумывала этот фильм, я и сама находилась в жизненном кризисе, как говорится. Многие режиссеры создают кино как проработку своего жизненного опыта. Уже работая над фильмом с командой, я узнала, что я не одна "заблудилась" и ищу выхода из кризиса. А теперь уже и зрители могут получить этот психотерапевтический опыт и ответы, или придут к вопросам в собственной жизни", - рассказала режиссер.
Фильм "Джордан'96" – дебют режиссера Екатерины Лесик. Лента основана на реальной истории, случившейся с родителями автора накануне ее рождения. Действие фильма разворачивается в середине 90-х в провинциальном городке. 18-летний Андрей помогает в поисках пропавшего друга-одноклассника Жени, отец которого – местный криминальный авторитет. Он не отпустит Андрея, пока не узнает правду.
"Я очень рада, что имена украинских режиссеров продолжают звучать в мире, а украинские фильмы – жить свою жизнь на больших международных экранах. Сейчас как никогда важно, чтобы иностранный зритель слышал и видел нас", - сказала Екатерина Лесик.
- 29 мая определились победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главной награды Каннского кинофестиваля – "Золотой пальмовой ветви" – стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".
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