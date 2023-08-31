Две украинские книги вышли в финал литературной премии Angelus
Центральноевропейская литературная премия Angelus объявила краткий список книг-финалистов: в него вошли два романа украинских писателей
Об этом идет речь на сайте премии.
В кратком списке премии оказались текст Станислава Асеева "Светлый путь. История одного концлагеря" (пер. Марчин Гачковски, издательство Колледжа Восточной Европы) и "Доця" Тамары Гориха Зерня (пер. Марчин Гачковский, издательство Колледжа Восточной Европы).
Среди других номинантов:
- Екатерина Куцбелова, "Ковпак", пер. Катажина Дудзич-Грабинская, издательство Ha!art (Словакия);
- Зита Рудько, "Имеющий зубы смеется", издательство WAB Foksal (Польша);
- Джудит Шалански, "Список нескольких потерь", пер. Камиль Идзиковски, издательство Ha!art (Германия);
- Петр Семион, "Bella, ciao", издательство Filtry (Польша);
- Саша Станисич, "Откуда", пер. Малгожата Гралинская, издательство «Книжный климат» (Босния и Герцеговина/Германия).
Указано, что произведения, вошедшие в список, очень разные, но прекрасно отражают центральноевропейский дух премии.
"Есть два произведения, которые приближают нас к самому жестокому военному конфликту, который происходит сейчас в Европе, - войне в Украине. На Донбассе, во время драматических событий весны и лета 2014 года, мы встретим героиню книги Тамары Гориха Зерня "Доця". А Станислав Асеев, украинский писатель и журналист из Донецка, признанный россиянами шпионом, террористом и экстремистом, рассказывает историю, которую мы не хотели слышать. В Европе 21 века людей с другими взглядами подвергают жестоким пыткам, насилуют, психологически пытают и превращают в рабов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что победителя определят онлайн-голосованием, которое пройдет на сайте премии с 18 сентября по 13 октября.
Справочно. Angelus – это литературная премия, которую вручают каждый год, начиная с 2006-го, за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в прошлом году. Организатором и учредителем награды является город Вроцлав. Лауреатом может стать писатель из Центральной Европы (Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Германия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина , Хорватия, Чехия, Черногория).
Премию вручают за лучшие прозаические произведения авторам, которые в своих текстах обращаются к важнейшим, актуальным темам современного мира, дают толчок к размышлениям и глубокому познанию других культур.
- В длинный список премии Центральноевропейской литературной премии Angelus-2023 вошли 14 номинантов. Среди них четверо украинцев (Станислав Асеев, Оксана Забужко, Тамара Гориха Зерня и Наталья Сняданко), четверо поляков, одна словачка, двое немцев, а также писатели из Албании, Австрии, Боснии и Герцеговины.
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