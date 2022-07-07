Об этом сообщается на официальном сайте МАУ и Центра транспортных стратегий.

"В начале июля МАУ начала чартерные полеты по заказу туроператора ITAKA (Польша). Таким образом, украинская авиакомпания присоединилась к обслуживанию европейского туристического трафика и продолжает свою операционную работу за пределами Украины в условиях войны", - говорится в сообщении авиакомпании.

К чартерной программе привлечен Boeing 737-900 UR-PSL, который будет базироваться в аэропорту польского Катовице. Его будут обслуживать 4 экипажа МАУ.

В рамках сотрудничества с компанией ITAKA запланированы ежедневные рейсы МАУ как из базового аэропорта, так и других городов Польши, таких как Варшава, Краков и Жешув.

Воздушное судно МАУ обеспечит сообщение на ряде европейских туристических направлений.

Кроме того, из флота украинской авиакомпании SkyUp Airlines был передан в аренду вместе с командой еще один самолет. Речь идет о Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQO, обслуживающим ныне венгерскую сеть WizzAir.

Как отмечает ЦТС, судно с 18 февраля по 22 июня находилось на хранении в аэропорту Белграда, Сербия. А с 29 июня оно обслуживает сеть венгерского лоукостера.

Самолет находится в столице Болгарии, однако имеет насыщенную летнюю программу и, согласно данным Flightradar24, обслуживает пассажиров по всей Европе.

Соответственно, по состоянию на сегодняшний день три самолета Boeing 737-800 SkyUp работают на Corendon Airlines Europe, еще два - на Smartwings и по одному - на WizzAir, Tailwind Airlines и Freebird Airlines. Таким образом, только один B737-800 перевозчика (UR-SQP) не выполняет рейсы, поскольку базируется в аэропорту "Борисполь".

Еще два Boeing 737-700 компании SkyUp стоят в Яссах (Румыния) и Варне (Болгария).

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