Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

В списке из 53 арбитров, обнародованных Международной федерацией футбольных ассоциаций, оказалось сразу две украинки. Монзуль будет работать на турнире в Австралии и Новой Зеландии на главном рефере. Стрелковым буду выполнять функции ассистентки.

Екатерина Монзуль будет судить матчи чемпионата мира в третий раз в карьере. Она также работала на ЧМ-2015, где обслуживала финал, и на ЧМ-2019.

Монзуль в 2022 году стала первой украинкой, судившей финал женского Евро. С 2016 года она работает на матчах мужского чемпионата Украины по премьер-лиге.

Женский чемпионат мира-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа.

31 июля 2022 Екатерина Монзуль отсудила финальный матч женского чемпионата Европы, в котором Англия победила Германию.

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