Две украинки получили право судить матчи чемпионата мира по футболу
Украинские рефери Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая будут судить матчи финальной части женского чемпионата мира-2023 по футболу
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
В списке из 53 арбитров, обнародованных Международной федерацией футбольных ассоциаций, оказалось сразу две украинки. Монзуль будет работать на турнире в Австралии и Новой Зеландии на главном рефере. Стрелковым буду выполнять функции ассистентки.
Екатерина Монзуль будет судить матчи чемпионата мира в третий раз в карьере. Она также работала на ЧМ-2015, где обслуживала финал, и на ЧМ-2019.
Монзуль в 2022 году стала первой украинкой, судившей финал женского Евро. С 2016 года она работает на матчах мужского чемпионата Украины по премьер-лиге.
Женский чемпионат мира-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа.
- 31 июля 2022 Екатерина Монзуль отсудила финальный матч женского чемпионата Европы, в котором Англия победила Германию.
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