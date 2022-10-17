Об этом сообщили на сайте социологической группы "Рейтинг".

Стало известно, что уровень жизнестойкости украинцев на 8 месяце войны – хороший (3.9 из 5). Составляющие этого показателя: психологическая устойчивость (3.9) и поддержка физического здоровья (3.7) – не претерпели существенных изменений по сравнению с июнем.

"Больше всего сегодня украинцы страдают от усталости (только 34% ее не чувствуют) и недостатка полноценного сна (только 47% имеют полноценный сон). Такие реакции организма являются естественными для стресса и при этом достаточно изнурительными. При этом другие эмоциональные и моральные показатели граждан у лучшем состоянии", - говорится в исследовании.

Также сообщается, что с апреля наблюдается снижение показателей нормального питания, однако в то же время растут показатели полноценного сна.

Женщины имеют более низкий уровень жизнестойкости, чем мужчины, относительно более низкий уровень жизнестойкости фиксируется у самого молодого и старшего поколений.

Кроме этого добавляется, что динамика индекса жизнестойкости несколько улучшилась. У украинцев, несмотря на восьмой месяц войны, хватает физических и нравственных сил жить в сложных условиях, работать, помогать, воевать.

Уровень психологического истощения за период с марта по октябрь 2022 г. показывает, что изменения в повседневной оценке собственного эмоционального напряжения в дальнейшем незначительны.

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"Пик напряжения наблюдался в начале апреля 2022 (3.5), в июне наблюдалось постепенное снижение уровня стрессового состояния (3.3), в октябре - фиксацию на том же уровне (3.3)", - говорится в исследовании.

В спокойном и очень спокойном состоянии находятся 24% украинцев. В напряженном и очень напряженном – 40% – это относительно невысокий показатель для военного времени.

Индекс психологического истощения все еще достаточно умерен (2.0) и в дальнейшем удерживается путем относительно более высокого уровня недоверия к другим (2,7) и печального настроения (2.6).

"Больше всего истощенными чувствуют себя респонденты младшего и старшего возраста, женщины, жители с востока и запада страны, те, кто не работает или на пенсии, изменили свое место жительства, а также имеющие родственников на войне", - говорится в сообщении.

17 июля ЭМДР терапевт назвала типы реакций на стресс при посттравматическом расстройстве.

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