Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии

Об этом сообщила в Twitter глава МИД Швеции Анн Линде.

"2/3 всех членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии. Мы благодарны за вашу поддержку и быстрые 20 ратификаций!" – написала Линде.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции и генеральный секретарь НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в организацию 5 июля в Брюсселе. Сразу после этого Стокгольм и Хельсинки получили статус стран-наблюдателей, которые могут направлять делегации на саммиты НАТО, однако не могут участвовать в голосованиях.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая – после почти трех месяцев полномасштабной войны России против Украины.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва "ответит симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb