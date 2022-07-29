Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии
Две трети стран-участников Организации Североатлантического договора одобрили протоколы о присоединении Финляндии и Швеции
Об этом сообщила в Twitter глава МИД Швеции Анн Линде.
"2/3 всех членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии. Мы благодарны за вашу поддержку и быстрые 20 ратификаций!" – написала Линде.
Министры иностранных дел Финляндии и Швеции и генеральный секретарь НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в организацию 5 июля в Брюсселе. Сразу после этого Стокгольм и Хельсинки получили статус стран-наблюдателей, которые могут направлять делегации на саммиты НАТО, однако не могут участвовать в голосованиях.
Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая – после почти трех месяцев полномасштабной войны России против Украины.
29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.
Президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва "ответит симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
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