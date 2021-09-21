Две топ-теннисистки Украины заявились на Кубок Кремля
Украинки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина попали в альтернативный список турнира WTA 500 Кубок Кремля
Об этом сообщает " Спорт.юа ".
Турнир "Кубок Кремля" пройдет в Москве с 18 по 24 октября. Рейтинговая теннисистка, которая сыграет на турнире в России - девятая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса.
На "Кубке Кремля" планируют выступить две украинки - Даяна Ястремская (53 место в рейтинге WTA) и Ангелина Калинина (63). Они обе входят в топ-5 лучших теннисисток Украины.
Турнир проигнорировали Элина Свитолина и Марта Костюк. Они в это время будут играть в Испании.
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 13 сентября Элина Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA.
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