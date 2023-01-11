Две страны ЕС отстают в замораживании российских активов, - Reuters

Об этом информирует Reuters .

По состоянию на 11 января уже 27 стран Европейского союза сообщили о замораживании около 20,3 млрд евро российских подсанкционных активов. Согласно документу Европейской комиссии, почти каждая страна ЕС заморозила подсанкционные активы россиян на миллионы долларов. В то же время, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австралия заявили о действиях на общую сумму более 1 млрд евро.

Греция же сообщила, что заморозила российские активы всего на сумму 212 тыс. евро. В то же время Мальта – на 147 тыс. евро.

Это немного удивительно. Либо их мало, либо они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя имели шансы", – отметил представитель ЕС на условиях анонимности.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС наложил санкции на около 1300 человек в 120 организаций. Также были введены санкции, охватывающие различные сферы экономики, такие как торговля, транспорт, банковское дело, энергетика, СМИ, оборонный сектор.

В этом году ЕС сосредоточил внимание на том, как и нужно ли конфисковать замороженные российские активы, чтобы в дальнейшем потратить их на восстановление Украины. В этом контексте также может идти речь и об активах российского Центробанка в Европе на сумму около 300 млрд евро.

Также ЕС работает над тем, чтобы во всех государствах-членах обход санкций стал считаться уголовным преступлением.

Представитель ЕС отметил, что руководство блока должно иметь возможность объявить о прогрессе по этим вопросам на саммите ЕС-Украина, который состоится в Киеве 3 февраля.

5 января стало известно, что Эстония продолжила работу над конфискацией российских активов в пользу Украины.