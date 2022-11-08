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Две системы NASAMS уже в Украине, - Пентагон

8 ноября, 2022 вторник
21:06
война с Россией

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во вторник подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В рамках процесса по передаче вооружения мы также обеспечили обучение украинцев управлению и поддержанию в рабочем состоянии этого вооружения. Они недавно завершили обучение, которое прошло в Европе", – сказал Райдер на брифинге.

Спикер Пентагона добавил, что две системы NASAMS "уже в Украине и находятся в рабочем состоянии".

  • Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide, поблагодарив за это Норвегию, Испанию и США.

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Норвегия
США
оружие для Украины
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