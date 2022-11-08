Две системы NASAMS уже в Украине, - Пентагон

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В рамках процесса по передаче вооружения мы также обеспечили обучение украинцев управлению и поддержанию в рабочем состоянии этого вооружения. Они недавно завершили обучение, которое прошло в Европе", – сказал Райдер на брифинге.

Спикер Пентагона добавил, что две системы NASAMS "уже в Украине и находятся в рабочем состоянии".

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide, поблагодарив за это Норвегию, Испанию и США.

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