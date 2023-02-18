Две российские ракеты пролетели опасно близко над Южноукраинской АЭС
Во время ракетной атаки 18 февраля две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко над территорией Южноукраинской АЭС
Об этом проинформировал Энергоатом в телеграме.
Отмечается, что 18 февраля во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Украину в 08:25 и 08:27 над Южноукраинской АЭС зафиксировали пролеты двух "калибров".
"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту. Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой", – отметили в Энергоатоме.
- Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на Запорожской атомной электростанции, сообщали , что в течение 25-26 января за пределами объекта произошли многочисленные мощные взрывы.
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