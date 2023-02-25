Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в фильме Дмитрия Комарова.

Алексей Неижпапа утвердил, что одной из причин, почему крейсер "Москва" пошел ко дну – самоуверенность россиян: они были убеждены, что Военно-Морских и Воздушных сил больше не существует. И это стало большой имиджевой утратой для РФ.

"Наши силы и средства обнаружили группу кораблей, в частности, и крейсер "Москва". Ну и ракетный комплекс "Нептун" поразил двумя ракетами. Для такого корабля две ракеты – это очень мало, для того чтобы он был затоплен. Но он сейчас на дне", - отметил командующий ВМСУ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что затопление крейсера также дало возможность деоккупировать Змеиный остров и начать деятельность Зернового соглашения.