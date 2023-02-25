Две ракеты это мало, чтобы затопить крейсер "Москва", но сейчас он на дне, - командующий ВМС об уничтожении флагмана РФ
Флагман российского флота "Москва" уничтожили двумя украинскими ракетами "Нептун", хотя это очень мало, чтобы он был затоплен
Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в фильме Дмитрия Комарова.
Алексей Неижпапа утвердил, что одной из причин, почему крейсер "Москва" пошел ко дну – самоуверенность россиян: они были убеждены, что Военно-Морских и Воздушных сил больше не существует. И это стало большой имиджевой утратой для РФ.
"Наши силы и средства обнаружили группу кораблей, в частности, и крейсер "Москва". Ну и ракетный комплекс "Нептун" поразил двумя ракетами. Для такого корабля две ракеты – это очень мало, для того чтобы он был затоплен. Но он сейчас на дне", - отметил командующий ВМСУ.
Министр обороны Алексей Резников отметил, что затопление крейсера также дало возможность деоккупировать Змеиный остров и начать деятельность Зернового соглашения.
- 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.
- Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет .
- На крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии ЧФ РФ контрадмирала Олега Криворога.
- В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков , пропавших в результате поражения крейсера "Москва".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное