Две ракеты атаковали базу США в Сирии
Вечером 25 ноября американская база в Сирии подверглась ракетной атаке
Об этом сообщает центральное командование американских ВС.
"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не был нанесен ни один ущерб", - говорится в заявлении командования.
Американцы отметили, что ракетная атака поставила под опасность силы коалиции. Это подрывает мир и стабильность в регионе.
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