Две ракеты атаковали базу США в Сирии

Об этом сообщает центральное командование американских ВС.

"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не был нанесен ни один ущерб", - говорится в заявлении командования.



Американцы отметили, что ракетная атака поставила под опасность силы коалиции. Это подрывает мир и стабильность в регионе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb