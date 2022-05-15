Две пробоины ниже ватерлинии: ВСУ обнародовали фрагмент переговоров о подбитом крейсере "Москва"
Оперативное командование "Юг" обнародовало фрагмент перехваченных переговоров по уничтоженному российскому крейсеру "Москва"
Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.
На записи один из российских оккупантов говорит о двух попаданиях, крене на бок и необходимости спасения экипажа.
"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватерлинии! Винт остановился! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - кричит захватчик.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер затонул .
- 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва" прежде чем он затонул.
- 18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .
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