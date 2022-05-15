Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.

На записи один из российских оккупантов говорит о двух попаданиях, крене на бок и необходимости спасения экипажа.

"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватерлинии! Винт остановился! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - кричит захватчик.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер затонул .

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва" прежде чем он затонул.

18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .

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