Об этом в эфире Еспресо сказал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Ситуация контролируемая, но напряженная. Уже две общины без централизованной подачи питьевой воды, еще две общины - частично. Разработаны графики поставок, подвоза воды. Сейчас помогает ОВА, Киев нам помогает по подвозу бутилированной воды - мы ее развозим по общинам", - рассказал он.

По словам главы РВА, также есть график подвоза технической воды и железной дорогой, и автотранспортом.

"Работаем в направлении ускорения по восстановлению централизованного водоснабжения. Работают все необходимые организации, применен максимум техники. Думаю, в ближайшее время мы реализуем все эти планы – это на особом контроле у президента", – подытожил Ситниченко.