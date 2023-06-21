Из-за подрыва Каховской ГЭС две общины Криворожского района уже без централизованной подачи питьевой воды, - глава РВА
Ситуация с водой в Криворожском районе на Днепропетровщине после подрыва Каховской ГЭС контролируемая, но напряженная - две общины без централизованной подачи питьевой воды, еще две общины - частично
Об этом в эфире Еспресо сказал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
"Ситуация контролируемая, но напряженная. Уже две общины без централизованной подачи питьевой воды, еще две общины - частично. Разработаны графики поставок, подвоза воды. Сейчас помогает ОВА, Киев нам помогает по подвозу бутилированной воды - мы ее развозим по общинам", - рассказал он.
По словам главы РВА, также есть график подвоза технической воды и железной дорогой, и автотранспортом.
"Работаем в направлении ускорения по восстановлению централизованного водоснабжения. Работают все необходимые организации, применен максимум техники. Думаю, в ближайшее время мы реализуем все эти планы – это на особом контроле у президента", – подытожил Ситниченко.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек, а подтопленными остаются 595 домов Херсонской области.
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