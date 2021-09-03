Две области Украины не отвечают требованиям "зеленой" зоны карантина
В Украине два дня подряд две области не соответствуют эпидемическим требованиям карантина. Это Луганская и Одесская области
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Так, Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций по COVID-19 или подозрением на него.
В Луганской области наблюдаются высокие показатели госпитализации больных COVID-19: 2 сентября они составляли 51,4%, 1 сентября - 75,8% (при норме не более 50%).
В Одесской области зафиксировано превышение по этому показателю: 53,7% и 70,2% соответственно.
Как известный, 31 августа уровень госпитализаций был превышен в Ивано-Франковской и Черниговской областях, а 1 сентября - во Львовской и Херсонской областях, но по состоянию на 2 сентября ситуация стабилизировалась.
Все регионы Украины пока попадают в "зеленую зону", согласно адаптивного карантина.
- 2 сентября в Украине зафиксировано 2693 новых случаев коронавируса .
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