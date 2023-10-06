Две машины полностью уничтожены: эстонские волонтеры попали под обстрел в Харькове

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания (ERR).

К счастью, эстонские волонтеры не пострадали, однако в результате обстрелов серьезно повреждены их транспортные средства.

"Сегодня утром наш общий с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар. По словам ребят, "Искандер" упал в метрах 20 от них. Все транспортные средства были уничтожены, к счастью, ребята чудом остались живы и здоровы. Мы будем помогать им по мере надобности вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", – сообщила организация "Свободная Украина" в соцсети X (бывший твиттер).

Представитель Ukraina Abi Леннарт Бергстрём в интервью "Актуальной камере" (ETV) рассказал подробности. Он отметил, что команда приехала в Харьков накануне вечером. Утром планировалось ехать в сторону Киева. Бергстрём проснулся раньше других, чтобы уехать еще по одному члену команды в другой район города. Его коллеги спали в квартире. Он положил свои вещи в автобус и решил взять другую машину, чтобы заехать за другом. Через несколько минут после выезда в десяти метрах от автобуса прилетела ракета "Искандер".

Бергстрём подтвердил, что члены команды получили легкие повреждения и вернулись к работе.

"Члены команды получили легкие травмы – раны от стекла, небольшое сотрясение. В квартире была разбросана мебель, разбито стекло. Один из членов команды был из "Свободной Украины", остальные - из "Помощи Украине". Они снова в строю. Мы уже на обратном пути, продолжаем нашу работу", – сказал он.

"Свободная Украина" создана в 2014 году в порядке частной инициативы благотворительная организация, целью которой является поддержка Украины в борьбе с российской агрессией. Основная миссия "Помощи Украины" – поддержка Вооруженных сил Украины внедорожниками и тактическим снаряжением.