Две крупнейшие нефтесервисные компании прекращают работу в РФ

Об этом сообщает Reuters.



Заявления о приостановлении деятельности этих компаний последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также серией запретов Европейского Союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.

Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России после того, как раньше были прекращены поставки в страну запчастей и продуктов, на которые распространяются санкции. Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая при этом существующую деятельность в соответствии с международными законами и санкциями.

Напомним, японская глобальная компания AGC Inc., являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, приостанавливает инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину.