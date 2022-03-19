Две крупнейшие нефтесервисные компании прекращают работу в РФ
Американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger прекратили операции в России
Об этом сообщает Reuters.
Заявления о приостановлении деятельности этих компаний последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также серией запретов Европейского Союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.
Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России после того, как раньше были прекращены поставки в страну запчастей и продуктов, на которые распространяются санкции. Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая при этом существующую деятельность в соответствии с международными законами и санкциями.
- Напомним, японская глобальная компания AGC Inc., являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, приостанавливает инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину.
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