Две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу
Десятки мигрантов прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши
Об этом сообщает Radio Białystok.
Польские пограничники отметили, что в Польшу в окрестностях населенных пунктов Крынок и Беловежа проникли по меньшей мере несколько десятков иностранцев.
Некоторых из них повернули на сторону Беларуси, других разыскивают.
Как отмечается, в районе лагеря мигрантов у пограничного перехода, где находятся несколько сотен беженцев, ситуация спокойная.
"По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.
Пограничная охрана Польши сообщает, что с 8 ноября в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, стремящихся попасть на территорию ЕС.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".
- В свою очередь, Европейский союз проверит пути , которыми в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.
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