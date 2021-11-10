Две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу

Об этом сообщает Radio Białystok.

Польские пограничники отметили, что в Польшу в окрестностях населенных пунктов Крынок и Беловежа проникли по меньшей мере несколько десятков иностранцев.

Некоторых из них повернули на сторону Беларуси, других разыскивают.

Как отмечается, в районе лагеря мигрантов у пограничного перехода, где находятся несколько сотен беженцев, ситуация спокойная.

"По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.

Пограничная охрана Польши сообщает, что с 8 ноября в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, стремящихся попасть на территорию ЕС.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".

В свою очередь, Европейский союз проверит пути , которыми в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.

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