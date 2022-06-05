Две гражданки Украины погибли в железнодорожной аварии в Германии

Об этом пишет Bild .

Как сообщает СМИ, обе женщины приехали в Германию, убегая от войны России против Украины, и проживали в семьях, принимающих беженцев.

Кроме того, есть информация, что одна из женщин была с ребенком, который получил серьезные травмы и находится в больнице.

Авария, произошедшая 3 июня неподалеку от Гармиш-Партенкирхена в Германии, унесла жизни пяти человек, еще от 7 до 14 человек считаются пропавшими без вести, отмечает издание. Поезд, направлявшийся в Мюнхен, сошел с рельсов, перевернулось несколько вагнонов.

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