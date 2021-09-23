Две фракции Рады подали заявление об отстранении Стефанчука от рассмотрения законопроекта об олигархах: парламент провалил голосование
Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" подали заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчук от рассмотрения законопроекта об олигархах
Об этом передает Еспресо.TV.
Большинство нардепов проголосовали за рассмотрение законопроекта об олигархах по спецпроцедуре, в свою очередь оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" заблокировали трибуну и направили заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчука от рассмотрения законопроекта.
Нардепы заявили о нарушении регламента.
Однако за отстранение Стефанчук от рассмотрения законопроекта об олигархах проголосовал 61 депутат.
После этого Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту.
Оппозиция скандировала: "Диктатура", "Вы диктуете диктатуру".
Справка: Специальная процедура предусматривает сокращенный постатейный рассмотрение законопроекта.
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