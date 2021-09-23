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Две фракции Рады подали заявление об отстранении Стефанчука от рассмотрения законопроекта об олигархах: парламент провалил голосование

23 сентября, 2021 четверг
13:29
Общество Верховная Рада

Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" подали заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчук от рассмотрения законопроекта об олигархах

Об этом передает Еспресо.TV.

Большинство нардепов проголосовали за рассмотрение законопроекта об олигархах по спецпроцедуре, в свою очередь оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" заблокировали трибуну и направили заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчука от рассмотрения законопроекта.

Нардепы заявили о нарушении регламента.

Однако за отстранение Стефанчук от рассмотрения законопроекта об олигархах проголосовал 61 депутат.

После этого Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту.

Оппозиция скандировала: "Диктатура", "Вы диктуете диктатуру".

Справка: Специальная процедура предусматривает сокращенный постатейный рассмотрение законопроекта.

 

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Верховная Рада
олигархи
Европейская солидарность
новости Украины
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