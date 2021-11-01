Двумя дозами вакцины от коронавируса привились 69,2% учителей, - Шкарлет

Об этом он сообщил в Telegram.



"Двумя дозами вакцинировано около 447 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 70%", - написал Шкарлетт.



Среди регионов лидерами по количеству привитых хотя бы одной дозой являются Киевская (98,8%), Николаевская (98%) и Донецкая (96%) области.



"Дистанционно сегодня работают более 6 тыс. заведений общего среднего образования. В частности, 3 112 из них находятся на каникулах из-за отсутствия 100%-го показателя вакцинации в "красной" зоне", - отметил Шкарлетт. Также министр призвал коллег не снижать темпы вакцинации.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили около 14 тыс. новых случаев COVID-19