Двумя дозами вакцины от коронавируса привились 69,2% учителей, - Шкарлет
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что 69,2% украинских учителей полностью вакцинировались от COVID-19.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Двумя дозами вакцинировано около 447 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 70%", - написал Шкарлетт.
Среди регионов лидерами по количеству привитых хотя бы одной дозой являются Киевская (98,8%), Николаевская (98%) и Донецкая (96%) области.
"Дистанционно сегодня работают более 6 тыс. заведений общего среднего образования. В частности, 3 112 из них находятся на каникулах из-за отсутствия 100%-го показателя вакцинации в "красной" зоне", - отметил Шкарлетт. Также министр призвал коллег не снижать темпы вакцинации.
- Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили около 14 тыс. новых случаев COVID-19
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