Две дозы Pfizer показали 88% эффективности от штамма "Дельта", - ученые
Эффективность вакцины Pfizer (BNT162b2) от нового штамма "Дельта" после полного курса иммунизации из двух доз препарата составляет 88%
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, передает Укринформ.
Эффективность вакцины Pfizer (BNT162b2) от нового штамма "Дельта" после полного курса иммунизации из двух доз препарата составляет 88,0%, в то время как две дозы этой вакцины защищали от штамма "Альфа" на 93,7%.
Согласно исследованию, две дозы вакцины Astra Zeneca (ChAdOx1 nCoV-19) защищают от штамма "Дельта" на 67,0% по сравнению с 74,5% защиты от ранее распространенного штамма "Альфа".
"Мы заметили лишь незначительные расхождения в эффективности вакцин по варианту " Дельта " по сравнению с вариантом " Альфа " после получения двух доз вакцин", - отметили ученые.
Разница является большей в том, что касается борьбы вакцин со штаммом "Дельта" после введения только одной дозы каждого из препаратов.
Одна доза вакцины Pfizer оказалась эффективной от этого штамма только на 36%, а одна доза Astra Zeneca показала эффективность 30%.
"Наше исследование по ослабленной эффективности после первой дозы подтвердит стремление к максимальному двухдозному введению вакцины среди уязвимых групп населения на фоне циркуляции штамма " Дельта ", - сказали ученые.
- Напомним, что в Александровской больнице Киева выявлено шесть случаев штамма COVID-19 "Дельта" у пациентов от 21 до 73 лет.
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