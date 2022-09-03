Две ботофермы на Киевщине и в Одессе: СБУ ликвидировала "армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Известно, что эти две ботофермы использовали для дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства, оправдания вооруженной агрессии РФ, раскачивания общественно-политической ситуации в стране.

По данным следствия, в Киевской области, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал 24-летний уроженец Запорожской области.

"Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане РФ, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы", - говорится в сообщении.

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В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей.

"Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов", - сообщает СБУ.

31 августа Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

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