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Две бомбы сброшены на пригород Сум - депутат горсовета

28 мартa, 2022 понедельник
17:13
война с Россией

28 марта пригород Сум подвергся бомбардировке, сброшены две бомбы на окрестные села, ситуация в Сумской области остается напряженной

О ситуации в Сумах и области рассказал Вадим Акперов, депутат Сумского горсовета в эфире Еспресо.

Депутат горсовета: "Что касается безопасности, 28 марта снова "кошмарят" российские оккупанты разнообразными налетами. Днем  была воздушная тревога, два вражеских самолета летали над городом Сумы и сбросили две бомбы на окрестные села в пригороде. Ночью тоже были тревоги".

"Я думаю, что такие методы это все на что они способны. Там, где были атаки, никаких военных объектов нет, вокруг исключительно гражданское население. Прошло без жертв и больших повреждений", - доюбавил Вадим Акперов.

"По области и вокруг ситуация остается напряженной. Сейчас снова идет перегруппировка, на границах с россией наблюдается большое скопление техники. Сумы готовы сопротивляться" - отметил депутат.

  • Напомним, 20 марта председатель Сумской ОВА сообщил, что в Сумской области ситуация нагнетается.
  • 21 марта в Сумах произошла утечка аммиака на Химпроме, травмирован работник предприятия.


 
бомба
Сумы
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