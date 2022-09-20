Две башни Кремля сейчас борются за власть, в течение недели поймем, какая из них одержала верх, - политолог Шлинчак
Виктор Шлинчак, руководитель правления Института мировой политики, считает, что в противостоянии групп влияния российской верхушки пока побеждают сторонники усиления военного фактора и давления на Украину
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Очевидно, что в России есть два лагеря, две башни Кремля, которые как всегда борются за власть. Одна сторона, так называемые ястребы, хотят усиления военного элемента, чтобы больше давить на Украину и мир, угрожая ядерным оружием. А другая сторона понимает, что все идет не так, поэтому нужно каким-то образом "отпетлять" вплоть до того, чтобы сменить руководство страны, потом взять тайм-аут и думать, что дальше с этим делать", - прокомментировал политолог.
Виктор Шлинчак отметил, что сейчас никто не понимает, что происходит в самом Кремле, поэтому есть лишь догадки о том, какая там происходит борьба между группами влияния.
"Судя по информационному полю, побеждают пока ястребы, потому что сильнее слышны призывы о необходимости направить ядерные боеголовки не только на Украину, но уже и на Великобританию. Это все от бессилия и от понимания, что военная компонента проиграна, но все равно они прибегают к своей любимой игре, шантажу. Исходя из того, что происходит сейчас в Кремле, мы можем через 3-4 дня или через неделю судить, какая из этих групп взяла верх", - объяснил Шлинчак.
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