Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Очевидно, что в России есть два лагеря, две башни Кремля, которые как всегда борются за власть. Одна сторона, так называемые ястребы, хотят усиления военного элемента, чтобы больше давить на Украину и мир, угрожая ядерным оружием. А другая сторона понимает, что все идет не так, поэтому нужно каким-то образом "отпетлять" вплоть до того, чтобы сменить руководство страны, потом взять тайм-аут и думать, что дальше с этим делать", - прокомментировал политолог.



Виктор Шлинчак отметил, что сейчас никто не понимает, что происходит в самом Кремле, поэтому есть лишь догадки о том, какая там происходит борьба между группами влияния.



"Судя по информационному полю, побеждают пока ястребы, потому что сильнее слышны призывы о необходимости направить ядерные боеголовки не только на Украину, но уже и на Великобританию. Это все от бессилия и от понимания, что военная компонента проиграна, но все равно они прибегают к своей любимой игре, шантажу. Исходя из того, что происходит сейчас в Кремле, мы можем через 3-4 дня или через неделю судить, какая из этих групп взяла верх", - объяснил Шлинчак.

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