Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в США, даже если тот этого захочет. Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.

Российские пропагандисты спросили Кулебу, встретится ли он "здесь" с Лавровым, а затем уточнили – если тот сам предложит. Глава МИД дважды ответил "нет".

Делегация Украины на сессии Генассамблеи ООН будет говорить о создании спецтрибунала для привлечения России к ответственности за вооруженную агрессию, а также о механизме возмещения ущерба.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 20 сентября, что события в Украине станут ключевой темой 77-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, поскольку война и ее последствия затрагивают весь мир.