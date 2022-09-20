Дважды нет. Кулеба ответил российским пропагандистам о возможности его встречи с Лавровым
Пропагандисты РФ спросили Кулебу, встретится ли он с Лавровым в США
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в США, даже если тот этого захочет. Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.
Российские пропагандисты спросили Кулебу, встретится ли он "здесь" с Лавровым, а затем уточнили – если тот сам предложит. Глава МИД дважды ответил "нет".
- Делегация Украины на сессии Генассамблеи ООН будет говорить о создании спецтрибунала для привлечения России к ответственности за вооруженную агрессию, а также о механизме возмещения ущерба.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 20 сентября, что события в Украине станут ключевой темой 77-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, поскольку война и ее последствия затрагивают весь мир.
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