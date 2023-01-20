Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении киевлянина по фактам заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что 28 ноября 2022 года обвиняемый дважды звонил на спецлинию 102 и сообщал о заминировании здания Офиса президента Украины в Киеве.

"Эти сообщения он сделал из-за недовольства тем, что, по его мнению, слишком часто выключали свет в его квартире", - объяснили в прокуратуре.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали. Им оказался 51-летний местный житель.

Во время обыска в квартире обвиняемого обнаружили телефон, с которого сделаны звонки и коммунистическую символику, георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери.

Сейчас мужчина находится за решеткой.

30 ноября 2022 года этому мужчине в Киеве объявили подозрение.

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