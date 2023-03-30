Два вертолета американской армии столкнулись во время учебной миссии над Кентукки

Об этом пишет The New York Times.

По словам официальных лиц, вертолеты Black Hawk из состава 101-й воздушно-десантной дивизии выполняли "рутинную тренировочную миссию", когда разбились около 22 часов по местному времени.

Нондис Турман, представитель отдела по связям с общественностью военной базы Форт Кэмпбелл, заявила, что состояние членов экипажа пока неизвестно, а командование сосредоточено на заботе о военнослужащих и их семьях.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что он получил "ранние сообщения о крушении вертолета" и что "ожидаются человеческие жертвы". Полиция штата Кентукки и Управление по чрезвычайным ситуациям отреагировали на сообщения, говорится в его заявлении.