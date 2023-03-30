Два вертолета американской армии столкнулись во время учебной миссии над Кентукки
В среду вечером, 29 марта, два вертолета HH60 Black Hawk армии Соединенных Штатов столкнулись во время учебной миссии над Кентукки
Об этом пишет The New York Times.
По словам официальных лиц, вертолеты Black Hawk из состава 101-й воздушно-десантной дивизии выполняли "рутинную тренировочную миссию", когда разбились около 22 часов по местному времени.
Нондис Турман, представитель отдела по связям с общественностью военной базы Форт Кэмпбелл, заявила, что состояние членов экипажа пока неизвестно, а командование сосредоточено на заботе о военнослужащих и их семьях.
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что он получил "ранние сообщения о крушении вертолета" и что "ожидаются человеческие жертвы". Полиция штата Кентукки и Управление по чрезвычайным ситуациям отреагировали на сообщения, говорится в его заявлении.
- Напомним, 17 марта на одной из улиц бразильского Сан-Паулу разбился вертолет: сообщалось о четырех погибших.
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