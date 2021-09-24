Два украинских ЗВО попали в мировой рейтинг университетов по возможностям трудоустройства выпускников

Об этом сообщила пресс-служба МОН .

QS Graduate Employability Rankings 2022 - это перечень лучших вузов мира для студентов, ориентированных на построение карьеры.

В рейтинг вошли КНУ имени Тараса Шевченко, занявший позицию в диапазоне 301-500, и НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", который впервые вошел в рейтинг и получил позицию в диапазоне 501+.