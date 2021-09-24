Два украинских ЗВО попали в мировой рейтинг университетов по возможностям трудоустройства выпускников
Международное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds обнародовало рейтинг лучших университетов мира по возможностям трудоустройства выпускников
Об этом сообщила пресс-служба МОН .
QS Graduate Employability Rankings 2022 - это перечень лучших вузов мира для студентов, ориентированных на построение карьеры.
В рейтинг вошли КНУ имени Тараса Шевченко, занявший позицию в диапазоне 301-500, и НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", который впервые вошел в рейтинг и получил позицию в диапазоне 501+.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное