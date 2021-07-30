Два украинских самолета прибыли в Турцию для тушения пожаров

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.



"Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии ... В 15: 08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - говорится в сообщении.



Два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.



Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.



Всего к тушению пожаров, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.

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