Два украинских оперных театра получили награду на International Opera Awards
На церемонии International Opera Awards в Мадриде Львовскому национальному академическому театру оперы и балета и Одесскому национальному академическому театру оперы и балета вручили награду "Лучший оперный театр"
Об этом передает Reuters.
"Мы приехали из городов, где улицы темные, но наши души полны света... Наша музыка сейчас повсюду гудит генераторами, но это музыка нашей выживаемости, нашей жизни", - отметила режиссер Оксана Тараненко в Одесской национальной опере во время вручения награды.
Театры возобновили показы спектаклей после того, как были вынуждены приостановить работу после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Так, жюри отметило "мужество и стойкость" коллективов театра, потому что "они продолжали выступать, несмотря на опасности и разрушения, вызванные войной".
Справка: International Opera Awards основал британский предприниматель Гарри Хайман в 2012 году. Премию награждают ежегодно, чтобы повысить авторитет оперы как вида искусства, признавать и вознаграждать успехи в опере и собирать средства для предоставления стипендий начинающим талантам в опере со всего мира.
- Напомним, украинская драма "Клондайк" Марины Эр Горбач завоевала награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках. Ранее фильм получил награду Берлинале.
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