Два украинских фильма примут участие в кинофестивале в Торонто

Об этом сообщает ua.news.

Картину "Люксембург, Люксембург" покажут в рамках программы "Современное мировое кино" (Contemporary World Cinema). Это вторая полнометражная лента режиссера Антонио Лукича ("Мои мысли тихие"). Фильм рассказывает о жизни братьев-близнецов – водителя маршрутки Николая и полицейского Василия. Они пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий" будет представлен в программе Short Cuts. Он рассказывает об украинцах, которые временно сменили профессию и хотят быть полезными Украине во время войны.

Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук снял эту ленту после премьеры своего полнометражного дебюта "Памфир", которая состоялась в этом году в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского кинофестиваля.

Кроме того, на фестивале состоится мероприятие "Украинские продюсеры в центре внимания" (Spotlight on Ukrainian Producers), где предусмотрено общение с 5-ю продюсерами недавних фестивальных хитов, активно работающих над новыми проектами, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

В проекте примут участие Дарья Бассель ("Видение бабочки", 2022), Владимир Яценко ("Люксембург, Люксембург", 2022), Игорь Савиченко ("Окрашенный птенец", 2019), Валерия Сочивец ("С завязанными глазами"). , 2020), Егор Олесов ("Цена правды", 2019).

В этом году Международный кинофестиваль проходит 8-18 сентября. Это самый большой публичный киносмотр в мире.

Напомним, оскаровский комитет Украины выбрал фильм, который сразится за самую престижную кинопремию мира. В категории "Лучший международный полнометражный фильм" выйдет "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.

В среду, 7 сентября, на кинофестивале в Венеции прошла премьера нового фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Команда фильма вышла на красную дорожку с плакатами, привлекающими внимание к войне в Украине.

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