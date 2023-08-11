Два украинских актера переехали в российский Саранск и основали там киношколу
Украинские актеры Глеб Михайличенко и Дамир Сухов переехали в Саранск, что в России, и основали там киношколу для того, чтобы учить россиян профессиональному мастерству
Об этом пишет "Детектор медиа".
Отмечается, что актеры покинули территорию Украины в прошлом году, но большое внимание на них обратили только сейчас. Это стало благодаря посту актера Александра Жилы.
В сообщении отмечают, что Глеб Михайличенко на сообщение не отвечает. Также эту ситуацию не комментирует его отец, актер и режиссер Максим Михайличенко, и мачеха Елена Михайличенко.
Актриса Екатерина Артеменко написала, что в начале полномасштабного вторжения Михайличенко ездил выступать для ВСУ.
"Что же касается Дамира Сухова, то там ситуация несколько понятнее. По крайней мере, можно найти его интервью российским изданиям, где актер рассказывает о своем разочаровании украинскими властями и пересказывает разные фейки о боях в Мариуполе", - говорится в сообщении.
В этих интервью он говорил, что первым пришел прятаться в тамошний театр, а впоследствии слышал "много разговоров о том, что ВСУ просто забавлялись и на спор перестреливались через здание Драмтеатра". "Аргументам и фактам" утверждал, что хоть сам и не видел, но люди говорили, что театр взорвали изнутри.
По словам Сухова, он смог вернуться в свою семью в город Бердянск, позвонить в управление культуры по выплате зарплаты и узнать, что его обязанностью является вернуться на территорию Украины. Конкретно – в город Запорожье, где ему обещали выдать тысячу гривен и обеспечить убежище.
Однако он вместо этого отправился в российский Саранск, где жили его родственники. Там вместе с вышеуказанным партнером Глебом Михайличенко они создали киношколу с целью обучения молодежи искусству кино. Местные СМИ считают их российскими актерами.
"На данный момент я работаю актером в Мордовском национальном театре. В прошлом году переехал в Саранск. Вместе с Глебом решили открыть Start Media School. Хотелось бы стать мостиком между Саранском, Питером и Москвой, чтобы ребята из Мордовии могли увидеть другой мир и открыть для себя двери российского кинематографа", - цитирует Дамира издание "Столица С".
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