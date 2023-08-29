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Два ударных дрона "Кажан" передали десантникам 82-й бригады

29 августа, 2023 вторник
20:55
Новости

Два ударных дрона "Кажан" и полноприводный пикап JAC передал Петр Порошенко военнослужащему 82-й бригады ДШВ Алексею Петрову с позывным "Кот"

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Эти беспилотники – результат модернизации украинской техники, производимой для нужд агропромышленного комплекса. Теперь "птички" могут нести на себе одновременно четыре мины, дальность полета достигает 7 км, рассказывает Алексей Петров.

Беспилотники оснащены тепловизорами, потому работают и днем, и ночью.

"Это огромные украинские ударные "Кажаны" - ночной кошмар для оккупантов в прямом смысле. Дроны, способные нести до 4 снарядов и сбрасывать 82-мм мины или заряды от РПГ прямо на головы врагов под прикрытием ночи, благодаря современному тепловизору. Это переоборудованы для военных потребностей большие аграрные дроны, горячий привет оккупантам от украинских аграриев) Предприятие, которое раньше производило технику для обработки полей, сейчас стало на военные рельсы и работает на освобождение нашей земли от врагов", – рассказывает нардеп Петр Порошенко, передавший их на фронт.

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад", как отмечается в пресс-релизе, после начала полномасштабного вторжения передали в войска сотни беспилотников разных типов. В частности, в ВСУ поступило более 350 беспилотников Autel. Также реализуется большой контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек"). 14 комплексов уже поступили в войска.

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