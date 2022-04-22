Два снаряда попали в дом: дядя певицы Могилевской погиб в Мариуполе
Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что в Мариуполе погиб ее родной дядя
Об этом она сообщила в Instagram.
"В Мариуполе погиб мой дядя. Дом моего детства, где я провела каждый год своего детства. На своем маленьком море", - сказала Могилевская.
Она рассказала, что в дом прилетели два снаряда.
"Не осталось ничего. Вместе с ним умирает мое детство. Мой любимый Мариуполь", - отметила певица.
"Когда мне было 19 лет, погиб мой отец. В 2013 году, за день до моего дня рождения, на небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы... вы, изверги, сегодня уничтожили мое счастливое детство. Прошу вас, помолитесь о погибшем моем дяде Саше", - написала артистка под видеообращением.
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