Два раза в месяц офис Эспрессо превращается в волонтерскую кухню

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Коллеги с готовностью приобщаются к общему делу во имя тех, кто сейчас на фронте.

Телевизионная команда разделяет обязанности между собой. Кто-то очищает имбирь, кто-то сортирует клюкву и облепиху, другие – режут цитрусовые. А дальше полезные ингредиенты мелют и смешивают. Такие смеси можно использовать как витаминный чай или же употреблять в пищу чай.

В общей сложности телевизионщики производят около 30 литров витаминной смеси за раз и отправляют на передовую для наших защитников.

Вместе мы – сила!