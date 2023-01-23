Два раза в месяц офис Эспрессо превращается в волонтерскую кухню
Директор телеканала Екатерина Ермолович сплотила коллектив ради благотворительной цели - изготовление витаминных смесей для украинских военных
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Коллеги с готовностью приобщаются к общему делу во имя тех, кто сейчас на фронте.
Телевизионная команда разделяет обязанности между собой. Кто-то очищает имбирь, кто-то сортирует клюкву и облепиху, другие – режут цитрусовые. А дальше полезные ингредиенты мелют и смешивают. Такие смеси можно использовать как витаминный чай или же употреблять в пищу чай.
В общей сложности телевизионщики производят около 30 литров витаминной смеси за раз и отправляют на передовую для наших защитников.
Вместе мы – сила!
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