Два района Николаевщины на протяжении суток подвергались обстрелам: повреждены дома и объект инфраструктуры
Россияне в течение суток обстреливали два района Николаевской области, в результате чего были повреждены дома и объект инфраструктуры
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Так, вчера ориентировочно с 09:45 до 13:30 обстрелам подвергся Николаевский район области. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
Баштанский район также оказался под вражескими ударами. В Березнеговатской общине 5 октября в 22:21. Сегодня, 6 октября, в 04:57 зафиксирован обстрел еще одного населенного пункта. Пострадавших нет, информация по повреждениям уточняется.
Также вчера, 5 октября, в 07:30 и 09:30 были обстрелы Широковского общества. Попали по открытым территориям и сельхозугодиям, пострадавших нет.
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