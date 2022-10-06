Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Так, вчера ориентировочно с 09:45 до 13:30 обстрелам подвергся Николаевский район области. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Баштанский район также оказался под вражескими ударами. В Березнеговатской общине 5 октября в 22:21. Сегодня, 6 октября, в 04:57 зафиксирован обстрел еще одного населенного пункта. Пострадавших нет, информация по повреждениям уточняется.

Также вчера, 5 октября, в 07:30 и 09:30 были обстрелы Широковского общества. Попали по открытым территориям и сельхозугодиям, пострадавших нет.

В ночь на 6 октября ВСУ предварительно сбили 6 дронов-камикадзе, атаковавших Юг Украины.